As maiores surpresas e os ignorados do Emmy 2021

ESNOBADA

The Falcon and the Winter Soldier, Ator Principal em Minissérie ou Filme para a TV e mais

A Marvel e a Disney+ têm motivos de sobra para comemorar com as indicações que WandaVision recebeu para o Emmy 2021. Porém, a outra série da Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, não recebeu muitas indicações e ficou de fora das principais categorias, incluindo Melhor Minissérie e Ator Principal em Minissérie.

Don Cheadle foi o único ator da série a ser indicado, na categoria Ator Convidado em Série de Drama. A produção também recebeu algumas indicações técnicas.