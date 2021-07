Tenista Naomi Osaka acende a pira olímpica dos Jogos Olímpicos de Tóquio

ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Naomi Osaka desempenhou um papel bem importante nesta sexta-feira, 23, na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Tóquio. Osaka foi a responsável por acender a pira olímpica no final do evento, surpreendendo os telespectadores do mundo inteiro!

"Que comecem os Jogos", anunciou a conta dos Jogos Olímpicos no Twitter. "A tetracampeã de tênis, Naomi Osaka, tem a honra de acender o caldeirão olímpico #Tokyo2020. @Naomiosaka, uma lutadora na quadra, oferece um símbolo de esperança para seu país natal, #JPN".

Embora seu papel tenha sido uma surpresa para muitos, as Olimpíadas sugeriram que Osaka, que vai defender o Japão nos Jogos, teria um papel na Cerimônia de Abertura, já que a sua primeira partida de tênis – originalmente marca para a manhã de sábado, 24, estava atrasada em um dia.