Duda Reis desabafa após Nego do Borel acusá-la de 31 crimes: "Vergonha"

Duda Reis voltou a falar sobre o seu conflito judicial contra Nego do Borel. Duda foi às redes sociais na quinta-feira, 22, e fez um desabafo sobre a queixa prestada por Nego do Borel que pede a condenação dela por 31 crimes.

A ruiva e o cantor se separam no final de 2020 e o término foi bastante conturbado, do qual incluiu traições e agressões dos mais diversos gêneros.

Em janeiro deste ano, a atriz registrou boletim de ocorrência contra o ex-noivo na Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo. Ao todo, foram cinco acusações, como lesão corporal, injúria e violência doméstica.

"E mais uma vez o agressor tentando calar a vítima", iniciou Duda no Twitter. "Até quando, Justiça Brasileira? 31 acusações do próprio agressor para com a vítima que o denunciou... uma vergonha e um desserviço! Humilhante, depois de denunciar as mesmas coisas [feitas] com diversas ex-companheiras, receber isso. Exausta".