Besuntado de Tonga rouba a cena novamente na abertura das Olimpíadas de Tóquio

Com o início das Olimpíadas de Tóquio, nesta sexta-feira, 23, todos os olhos estavam voltados para a Cerimônia de Abertura, onde atleta do mundo inteiro participam com segurança do Desfile das Nações. E adivinhem? Ele está de volta!

Antes que Bruninho, do vôlei masculino, e Ketleyn Quadros, do judô peso leve, sambassem – literalmente! – com a bandeira do Brasil, a equipe do Tonga chamou atenção graças ao porta-bandeira, Pita Taufatofua.

A Internet rapidamente foi à loucura quando o abdômen besuntado e o físico impressionante do atleta de 37 anos reacendeu as memórias de outros Jogos Olímpicos.

Para os curiosos sobre o óleo de coco, Pita revelou anteriormente ao The Today Show que a substância tem raízes culturais e é considerada uma expressão dos laços ancestrais com Tonga e da simetria do corpo humano.