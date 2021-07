Como Kim Kardashian se sente com a música que Kanye West fez sobre o divórcio

Instagram / Kim Kardashian

E parece que a família Kardashian-Jenner também está em bons termos com o ex de Kim. Khloé Kardashian apoiou Kanye ao curtir alguns de seus posts no Instagram e até compareceu na audição de seu novo álbum com Kim.

Recentemente, Kanye também levantou rumores de namoro com a modelo Irina Shayk. E apesar de alguns internautas acharem que Kim poderia ficar com ciúmes, uma fonte disse que a fundadora da KKW Beauty "não liga" que Kanye está pronto para seguir em frente. A fonte completou: "Se não impacta a vida das crianças, ela não liga que ele namore".