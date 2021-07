Jennifer Lopez e Ben Affleck aparecem juntos em primeira foto no Instagram

Eles também passaram um tempo com os filhos uns dos outros. Na verdade, os gêmeos de 13 anos da cantora, Max e Emme, juntaram-se às estrelas para o fim de semana do 4 de julho, nos Hamptons, segundo uma fonte do E! News.

Poucos dias depois, os gêmeos saíram com o filho de 9 anos do ator, Samuel, enquanto almoçavam no Brentwood Country Mart em Los Angeles. "Jennifer parecia tão feliz por explorar um dos pontos turísticos de Ben na vizinhança", disse um informante.

Durante o almoço, a musa passou a mão nas costas do amado enquanto as crianças conversavam. As pessoas respeitaram o espaço e eles puderam desfrutar o momento. Todos riam, sorriam e conversavam de forma divertida, parecendo uma família feliz. Amamos!

No início desta semana, uma fonte separada revelou que o casal está "totalmente comprometido um com o outro", embora ambos tenham concordado que não estão com pressa de se casar novamente.

"Eles estão entrosando suas vidas e famílias, e não sentem a necessidade de se comprometer ainda ou mesmo casar. Ambos estão comprometidos e não acham que seja necessário", disse um segundo informante.