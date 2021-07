Kim Kardashian aparece de surpresa em audição do novo álbum de Kanye West, Donda

Kim Kardashian está apoiando seu ex, Kanye West!

A estrela de Keeping Up With the Kardashians voou para Atlanta nessa quinta-feira, 22, para marcar presença na audição do décimo álbum do rapper, Donda .

Kim, que estava usando um macacão vermelho, estava acompanhada de Kanye e seus filhos, de acordo com alguns vídeos divulgados nas redes sociais. A irmã Khloé Kardashian também estava no local, segundo um post feito por ela no Instagram Story.

Após um atraso de duas horas, Kanye subiu no palco do local enquanto seu álbum era lançado simultaneamente no mundo todo. Assim como sua ex, ele usou um look inteiro vermelho.

Horas antes do evento começar, uma fonte próxima da fundadora da SKIMS revelou que Kanye falou para Kim que o álbum tinha uma canção sobre o casamento deles.

"Ele foi respeitoso e falou com ela sobre isso antes", disse uma fonte exclusivamente para o E! News, afirmando que o rapper "não queria pegar Kim de surpresa" com as letras bem pessoais.