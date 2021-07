As mulheres que você deve ficar de olho nas Olimpíadas

As Olimpíadas de Tóquio já estão entre nós! E mesmo com as diversas polêmicas sobre a sua realização em plena pandemia do coronavírus, esta edição dos Jogos Olímpicos promete dar muito o que falar, especialmente pelo talento e profissionalismo das mulheres.

São centenas de atletas femininas, de diferentes nacionalidades, disputando as mais diversas modalidades. E entre as brasileiras temos desde a atleta mais jovem da equipe até a melhor futebolista do mundo por seis vezes.

Entre o surfe o skate, esportes estreantes nas Olimpíadas, estão cinco profissionais do Brasil que têm tudo para levar sair desta edição com uma medalha.

Silvana Lima, duas vezes vice-campeã do mundo, e Tatiana Weston-Webb, atual 4ª colocada do circuito, aparecem entre as favoritas de surfe. Enquanto no skate, Leticia Bufoni, Rayssa Leal, de apenas 13 anos, e Pâmela Rosa prometem dar um show nas pistas.