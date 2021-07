Rayssa Leal, atleta mais jovem do Brasil, tem tudo para levar ouro nas Olimpíadas

Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, a profissional compartilha as suas principais e segue apoiando a representatividade feminina no skate brasileiro e mundial. E assim como o craque Douglas, do vôlei, também tem mostrado momentos divertidos das Olimpíadas.

Nesta quinta-feira, 22, por exemplo, ela mostrou que seu treino foi a base de colete e boné de gelo para aliviar o calor intenso na capital japonesa.