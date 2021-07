Britney Spears está "aliviada e esperançosa" sobre futuro em meio à batalha pela tutela

A estrela também criticou aqueles que não estiveram lá por ela. "Não há nada pior do que quando as pessoas próximas a você que nunca apareceram postam coisas a respeito de sua situação, seja ela qual for, e falam com retidão em busca de apoio. Não há nada pior do que isso!!!!".

Em outra legenda recente, Britney deu a entender que "não está nem perto" de falar sobre o que passou durante toda essa tutela. "Disseram-me para ficar calada sobre as coisas por tanto tempo e finalmente sinto que estou chegando aqui", mandou a estrela no Instagram.