Tatá Werneck muda radicalmente visual e surge loira para nova campanha

Para Itamar Serpa, fundador do Sistema Embelleze, a parceria se encontra com o slogan da campanha da Maxton. "A autenticidade da Tatá faz com que a mulher brasileira se identifique com ela. Bom humor, cuidado com a família, batalhadora e sempre com alto astral são pontos que ela tem em sinergia com a Embelleze", conclui ele.