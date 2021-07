Ex de Nego do Borel se pronuncia após cantor ser indiciado por lesão corporal

Swellen explicou ainda que entrou no caso para "credibilizar as falas" de Duda Reis, pois na época, segundo ela, "não estavam acreditando muito nela".

"Porque, a princípio as pessoas não estavam acreditando muito nela, porque ela podia estar com raiva por ter terminado uma relação de traição. E como o meu caso tinha passado muito tempo, essa raiva não existia e não existe. É claro que fica uma mágoa, que eu achei que já tivesse sido curada. Aí você ver por uma ou outra entrevista minha de vídeo que eu acabo me emocionando. Eu já entendi e aceitei isso: que vai ser uma dor, uma cicatriz eterna e que eu vou sempre lembrar todas as vezes que tocarem nesse assunto".