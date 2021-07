Sammy Lee desabafa após anunciar separação de Pyong e agradece apoio de fãs

"Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar aqui... Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio, é muito importante saber que não estou sozinha. Eu amo vocês".

Pra quem não sabe, Sammy anunciou a separação de Pyong Lee após o canal Record divulgar uma propaganda do reality Ilha Record que mostra o youtuber embaixo do edredom com outra participante.