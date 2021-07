Irina Shayk e Jason Sudeikis, ex de Olivia Wilde, são vistos juntos em Nova York

Jason Sudeikis aproveitar para encontrar seus amigos antes da estreia da segunda temporada de Ted Lasso. Jason, que falou da antiga relação com Olivia Wilde, foi visto com Irina Shayk após relatos de que ela pode estar namorando Kanye West.

A dupla foi vista no Hunt & Fish Club, em Nova York. Jason e Irina se abraçaram do lado de fora do estabelecimento, cercados por amigos, com o ator vestindo um moletom tie-dye, boné na cor marrom, calça jeans e tênis.

Irina manteve a simplicidade em um vestido todo preto e botas no mesmo tom. A noite entre os dois parecia platônica; tanto que o astro tem passado um tempo com a modelo britânica Keeley Hazell, sua co-estrela em Ted Lasso.

Jason e Keeley foram vistos juntos pela primeira vez em fevereiro, meses depois que ele e Olivia Wilde romperam o noivado em novembro de 2020. "Eles estão se vendo. Ele está gostando de passar o tempo com ela, mas é casual por enquanto", disse uma fonte ao E! News.