Bruna Marquezine posta vídeo antigo com Enzo Celulari nas redes sociais

Instagram/@brunamarquezine

Para quem não sabe, o colunista Leo Dias, do Metrópoles, revelou no começo de julho que o casal teria se afastado. Segundo ele, tudo teria sido motivado pela publicação sobre a redução do consumo de carne no Brasil de Enzo.

De acordo com o colunista, o empresário teria ficado abalado com as críticas na Internet e quis evitar mais exposição para não se envolver em outras polêmicas. Bruna, por sua vez, teria pedido um tempo no relacionamento e Enzo não teria gostado.

Até agora, tanto Bruna quanto Enzo não se pronunciaram sobre o suposto término.