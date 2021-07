Arthur Nory desabafa sobre caso de racismo após ser detonado na web

Arthur Nory, um dos atletas de ginástica que estão nas Olimpíadas de Tóquio, se tornou alvo de críticas nesta quarta-feira, 21, nas redes sociais. Os internautas relembraram o episódio de racismo envolvendo Nory, em 2015, com o colega de equipe, Ângelo Assumpção.

Na época, o medalhista olímpico fez comentários racistas contra Assumpção, o único negro na equipe brasileira de ginástica. Fellipe Arakawa e Henrique Flores também estavam presentes nos registros feitos naquele ano.

"Seu celular quebrou: a tela quando funciona é branca... quando ele estraga é de que cor?", dizia Nory, com o colega visivelmente desconfortável ao lado. "O saquinho do supermercado é brando. E o do lixo? É preto".