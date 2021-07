Os famosos no tapete vermelho do Festival de Cannes 2021

O Festival de Cannes 2021, que acontece na França, acabou no dia 17 de julho e o evento foi cheio de babados! Além de Marina Ruy Barbosa aparecer com seu namorado pela primeira vez (em uma foto de Nina Dobrev), o diretor Spike Lee também anunciou o vencedor do grande prêmio do evento (Palma de Ouro) antes da hora, dando uma bela confusão.

Porém, deixando o cinema e os babados de lado, não há como negar que um dos pontos altos do evento também é seu tapete vermelho. Afinal, ele é desfilado por celebridades do mundo todo usando looks assinados pelos melhores estilistas.