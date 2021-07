Por que Khloé Kardashian se recusa a tirar Tristan Thompson de sua vida

Desde que separou no mês passado, a fonte destacou que o jogador do Boston Celtics "tem estado com a família" e "ainda está muito envolvido com suas vidas".

Já no início de julho, um informante separado, próximo à Khloé, expressou sentimentos semelhantes, compartilhando: "Khloé terminou com [Tristan] romanticamente, mas eles ainda conversam todos os dias e se veem com frequência. Eles precisam se comunicar por causa de True, e Khloé não quer nenhum estresse ou tensão adicionada à sua vida".

Na época, a fonte reiterou que Khloé havia terminado para sempre e não planeja "tê-lo de volta".