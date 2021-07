Paula Amorim reflete participação após ganhar 'No Limite': "Dei o meu máximo"

Paula Amorim foi a ganhadora do No Limite! Na noite de terça-feira, 20, o público escolheu Paula para ser a grande vencedora do reality show de sobrevivência da Globo.

A musa, que participou do BBB18, recebeu 66,77% dos votos e faturou R$ 500 mil. Já Viegas ficou em segundo lugar, levando R$ 100 mil.

"Agora eu estou sentindo gratidão mesmo. Tentei me entregar no jogo de corpo e alma. Me preparei, levei muito a sério o programa, sabia que ia ser muito difícil", mandou ela a André Marques. "Desde que eu recebi o convite, vesti a camisa e falei: ‘Vou me preparar para estar na minha melhor versão ali'. E acho que quando a gente se prepara o resultado vem".