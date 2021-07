Yasmin Brunet perde R$ 7,9 mil após sofrer golpe em app de entregas

Yasmin Brunet compartilhou um momento desagradável na noite de terça-feira, 20, em suas redes sociais. Yasmin, que se viu em uma polêmica com Gabriel Medina sobre as Olimpíadas, revelou que foi vítima de golpe de um aplicativo de entrega de comidas.

Em seus Stories no Instagram, a modelo explicou que a entrega demorou muito e ligou para um número do aplicativo, achando que era do restaurante.

Em seguida, a atendente, que também fazia parte do golpe, fez a loira cancelar o pedido e realizar outra compra. Com a chegada do motoboy, Yasmin teve que passar R$ 77 em uma máquina diferente, que não exibia o valor, e descobriu, através de seu banco, que haviam passado R$ 7,9 mil.