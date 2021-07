Pocah esclarece porque ela e Ronan Souza pararam de se seguir no Instagram

"Gente, relacionamentos. Não é marketing não, gente. É vida real. Não está com vergonha não?", disse ela para o noivo em um vídeo bem humorado, no qual ele aparece sorrindo no fundo. "Ele não sabia que quando bloqueava uma pessoa parava de seguir... foi fazer drama. A gente teve uma discussãozinha hoje cedo, mas gente não parou de se seguir, é que ele me bloqueou".

"Por outro lado, foi bom pra ver o quanto tem gente que torce contra. E pessoas que se dizem gostar de mim. Vou redobrar minhas orações".