BTS convida fãs para participar de seu próximo vídeo de coreografia

O BTS está chamando a ARMY do mundo inteiro para um desafio! Quem dançar melhor a nova música Permission to Dance vai aparecer no próximo vídeo do BTS.

Isso mesmo: em parceria com o YouTube Shorts, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook pediram aos fãs para que reproduzissem os movimentos da canção.

Dessa forma, os melhores e mais empolgantes registros estarão no chamado MV, ou seja, no próximo vídeo musical do grupo de k-pop de sucesso. Amamos!