Britney Spears diz que "não está nem perto" de falar sua verdade sobre tutela

Britney Spears está pronta para contar seu lado da história. Desde que testemunhou perante uma juíza do Tribunal Superior de Los Angeles em 23 de junho, Britney tem se aberto cada vez mais sobre sua tutela e o impacto que isso causou em sua vida.

E embora tenha compartilhado suas queixas, a cantora de 39 anos disse que seu testemunho anterior foi apenas a ponta do iceberg.

"Então eu disse 'a vida continua' em um dos meus posts recentes, mas é sempre mais fácil falar do que fazer!!!!!", escreveu ela no Instagram. "Naquele momento foi o que pareceu mais fácil de dizer, mas acho que todos nós sabemos que eu nunca vou ser capaz de me soltar e seguir em frente até que eu tenha dito que precisava dizer... e não estou nem perto!!!!".

A estrela continuou: "Disseram-me para ficar quieta sobre as coisas por tanto tempo e finalmente sinto que estou chegando aqui".