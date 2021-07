Entenda a polêmica de Gabriel Medina sem Yasmin Brunet nas Olímpiadas

Yasmin Brunet e Gabriel Medina se tornaram um dos assuntos mais citados antes mesmo do início dos Jogos Olímpicos em Tóquio, Japão. E tudo começou quando Medina tentou levar a esposa, Yasmin, para o país das Olímpiadas 2020.

No início do mês, o campeão mundial criticou a postura do COB, Comitê Olímpico do Brasil, por não credenciar a modelo.

Então, após tantos comentários nas redes sociais, a filha de Luiza Brunet foi aos Stories e deu sua opinião sobre a polêmica, dizendo que o surfista queria "ser tratado como os outros".

"Não é uma Olimpíada qualquer. É em época de pandemia. Precisamos pensar o que vai ser melhor para a pessoa. Os surfistas têm essa regra aplicada a eles, estão levando pessoas que os fazem bem. No caso do Gabriel, essa regra não se aplica. Ele não pediu tratamento diferenciado. Ele quer ser tratado como os outros, que as mesmas regras se apliquem a todos", iniciou Yasmin, na época, em seus Stories do Instagram.

"Cada pessoa do COB dá uma desculpa diferente. Já recebemos um e-mail falando sobre a 'preservação de imagem do COB e dos atletas', recebemos uma desculpa de que o COB liberou e o COI não. Várias desculpas que não fazem sentido".

"Esse ano está sendo muito difícil para o Gabriel, passando por momentos muito complicados na vida pessoal dele. O surfe é um esporte individual, quem compete sabe a importância do psicológico da pessoa nesse momento. Sou uma das únicas pessoas que sabe tudo o que está acontecendo, com quem ele divide as coisas, com quem está vivendo tudo. Que apoia, que quando ele está chorando está ao lado dele", acrescentou a loira.