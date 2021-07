Recomendado para você : Khloé Kardashian reflete sobre seu plano de criar a filha sendo uma mãe branca

Embora ainda não tenha entendido tudo sobre a criação de sua filha, Khloé Kardashian tem a certeza de uma coisa: discutir a questão racial com seus herdeiros é fundamental.

Durante aparição no podcast Role Model de Leomie Anderson, a estrela de Keeping Up With the Kardashians refletiu sobre ser mãe branca para sua filha negra, além de suas esperanças para a pequena de 3 anos durante o crescimento.

"Estarei sempre aprendendo e tentando fazer o melhor que posso como mãe dela", disse a musa. "Mas obviamente não sou uma mulher de cor".

Parte disso será mostrar a True, fruto de seu relacionamento com Tristan Thompson – a vida fora de seus muros fechados. "Eu quero que ela seja exposta ao máximo de inclusão, se possível. Eu não quero que ela viva em uma bolha de pensamento, você sabe – porque nós temos essa vida muito privilegiada e quero que ela conheça todos os tipos de vida e esteja muito ciente disso".

Khloé creditou a seu falecido pai, Robert Kardashian, por mostrar a ela e seus irmãos todas as realidades da vida. Quanto a discutir raça com a primogênita, isso é uma obrigação.

"Sei que algumas pessoas ficam desconfortáveis em falar com seus filhos sobre raça. Ou pensam: 'Oh, vivemos em uma bolha. Nunca precisamos dizer que meu filho é negro'. Quero dizer, é claro que você quer! Você só está os preparando para o fracasso se não falar sobre raça e provavelmente as coisas que eles vão suportar uma vez que viverem, entre as aspas, o 'mundo real'".