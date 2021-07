Juliette é seguida por Demi Lovato e celebra: "Mandei DM e ela respondeu"

O sucesso de Juliette Freire só cresce, inclusive nas redes sociais! Depois de ganhar ninguém mais, ninguém menos que Khloé Kardashian como sua seguidora, Juliette passou agora a ser seguida por Demi Lovato.

Isso mesmo: a musa internacional passou a acompanhar a grande vencedora do BBB21 no Instagram. E o follow foi notado pelos internautas, inclusive pela advogada.

Com um gif do momento em que descobre o número de seus seguidores na final do reality show, a paraibana, no Twitter, escreveu: "Demi Lovato me seguiu no Instagrammmmm.... eu tô passando mallll...".