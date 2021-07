Luciano Szafir desafia Beth Szafir e Luhanna em Quem Sabe Mais

Em outro trecho, Luciano também questionou as duas sobre com qual idade ele deu seu primeiro beijo. Beth chutou errado ao falar 14 anos e Luhanna acertou ao colocar que foi com 17 anos, durante o evento Rock In Rio. "E mesmo assim eu fui agarrado. Não foi porque eu beijei não", completou Luciano.

No fim, a mãe do astro até tirou sarro por ele ter demorado muito para dar o primeiro beijo: "Como você é atrasado, Luciano!".