Adele já estava saindo com agente de LeBron James há mais de um mês

Parece que Adele está apaixonada, inclusive após vir a público com Rich Paul, agente do astro de basquete, LeBron James. Uma fonte do E! News contou que Adele está de fato namorando Rich Paul, tanto que eles estão saindo há várias semanas.

Alguns fãs ficaram surpresos ao ver o novo homem da vencedora do Grammy ficar na mira dos holofotes, já que ela não assumia nenhum romance desde o acordo de seu divórcio de Simon Konecki, com quem compartilha o filho Angelo, de 8 anos.

No entanto, uma leitura mais atenta de uma entrevista recente parecia sugerir o romance do novo casal há mais de um mês. Isaac Chotiner, do The New Yorker, conversou com Rich para um artigo publicado em 31 de maio, no qual ele admitiu que estava saindo com uma "grande estrela do pop", nas palavras do mesmo.