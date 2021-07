Antonela se defende após término de Sammy e Pyong: "Não tenho que me preocupar"

Antonela Avellaneda foi extremamente atacada na noite de segunda-feira, 19, após o anúncio do fim do casamento de Sammy e Pyong Lee. Antonela foi às redes sociais para responder aos internautas que questionavam o envolvimento dela com Pyong.

A argentina apareceu na cama com o ex-BBB durante a primeira chamada do Ilha Record, novo reality show da TV Record. Vale lembrar que Sammy já havia ofendida a loira em seu Instagram quando a traição veio à tona na Internet.

"Você está feliz de acabar com um casamento?", perguntou um dos usuários. "Isso é tão feio se envolver com homem casado", comentou outro.