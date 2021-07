Enzo Celulari curte comentário que chama Neymar de "babaca"

Instagram/@enzocelulari/@brunamarquezine/@viegasjoao

Para quem não sabe, os rumores de término entre Bruna e Enzo começaram a surgir no começo desse mês. Segundo o jornal Metrópoles, o que teria motivado o fim foi o post sobre a redução do consumo de carne no Brasil feito por Celulari.

O empresário teria ficado abalado com as críticas na Internet e quis evitar mais exposição para não se envolver em outras polêmicas. Bruna, por sua vez, teria pedido um tempo no relacionamento e Enzo não teria gostado.

Por enquanto, eles não se manifestaram publicamente sobre o suposto término.