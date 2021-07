Sammy Lee anuncia separação de Pyong Lee após traição em reality show

Sammy Lee defendeu Pyong Lee nas redes sociais após os rumores de que ele teria traído ela durante sua participação no reality show Ilha Record, mas parece que os rumores eram verdadeiros.

Após a Record divulgar uma propaganda do reality que mostra Pyong embaixo do edredom com outra participante, Sammy anunciou o fim do casamento deles através das redes sociais.

"Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais", disse ela no Instagram Stories ao publicar um post com a notícia da traição.