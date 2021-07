Como está a relação de Kanye West com Irina Shayk após passeio com Kim Kardashian

Kanye West está seguindo seu coração! Kanye se reuniu com Kim Kardashian neste final de semana para um passeio em família em São Francisco e muitos querem saber como tem ido seu relacionamento com Irina Shayk.

Apesar do divórcio em andamento, o rapper, a musa de Keeping Up With the Kardashians e seus quatro filhos pareciam uma grande e feliz família enquanto apreciavam a arte digital do Museu de Arte Asiática.

Naturalmente, os fãs não podiam deixar de se perguntar se o casal havia se reconciliado – cinco meses depois de Kim pedir o divórcio após seis anos de casamento. É verdade que houve um período de tempo logo após a separação em que eles "não tiveram muito contato", disse uma fonte próxima à estrela ao E! News.

No entanto, o ex-casal agora está "conversando e se dando bem" enquanto navega em seu novo relacionamento como cuidadores dos herdeiros.

"Kim sempre foi aberta a co-parentalidade e ser capaz de fazer as coisas como uma família. Kanye precisava de algum tempo, mas agora ele parece mais aberto a isso", disse a fonte.