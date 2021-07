Categorias do Emmy 2021 batem recordes em diversidade racial

Nas categorias de atuação, os reconhecidos são Anthony Anderson (Black-Ish), Kenan Thompson (Kenan e SNL), Tracee Ellis Ross (Black-Ish), Uzo Aduba (série dramática da atriz principal, em tratamento), Mj Rodriguez (Pose), Jurnee Smollett (Lovecraft Country), Sterling K. Brown (This Is Us), Jonathan Majors (ator principal da série dramática, Lovecraft Country), Regé-Jean Page (ator principal da série dramática, Bridgerton), Billy Porter (Pose), Michael Coel (I May Destroy You) , Cynthia Erivo (Genius: Aretha), Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha), Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Leslie Odom Jr (Hamilton), Aunjanue Ellis (Lovecraft Country), Samira Wiley (Handmaid's Tale), Giancarlo Esposito (The Mandalorian), OT Fagbenie (Handmaid's Tale), Max Minghella (Handmaid's Tale), Michael Kenneth Williams (Lovecraft Country), Rosie Perez (The Flight Attendant), Carl Clemons-Hopkins (Hacks), Nick Mohammed (Ted Lasso), Bowen Yang (SNL), Moses Ingram (O Gambito da Rainha), Renée Elise Goldsberry (Hamilton), Phillipa Soo (Hamilton), Daveed Diggs (Hamilton), Anthony Ramos (Hamilton), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Alexis Bledel (Handmaid's Tale), Sophie Okonedo (Ratched), Phylicia Rashad (This Is Us), Don Cheadle (Falcon and the Winter Soldier), Courtney B. Vance (Lovecraft Country), Carl Weathers (The Mandalorian), Yvette Nicole Brown (A Black Lady Sketch Show), Issa Rae (A Black Lady Sketch Show), Maya Rudolph (SNL), Dave Chappelle (SNL), Daniel Kaluuya (SNL) e Morgan Freeman (O Método Kominsky).