Por dentro da festa privada do álbum de Kanye West em Las Vegas

O destino popular de Las Vegas neste final de semana pode não ter sido as máquinas caça-níqueis... O motivo? Kanye West deu uma festa privada, apenas para convidados, em uma igreja em Sin City no domingo, 18, segundo o E! News.

De acordo com uma fonte, o rapper usou um moletom com capuz e acessórios com luvas de couro verde durante todo o evento. E, em vez de fazer um de seus discursos infames durante toda a celebração, o vencedor do Grammy escolheu deixar a música falar enquanto tocava, o que parecia ser, um próximo álbum gospel em seu Mac.

A maioria dos convidados era composta por amigos, incluindo Usher, que também estava na plateia e pôde ouvir antecipadamente. O cantor "pareceu gostar de ouvir o novo álbum" após celebrar sua grande inauguração da nova residência em LA, no Coliseu do Caesars Palace.