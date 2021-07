Halsey dá à luz primeiro filho com Alev Aydin

Halsey se tornou, oficialmente, mamãe! Halsey anunciou o nascimento de seu primeiro filho nesta segunda-feira, 19, em suas redes sociais.

Em uma mensagem comovente, a cantora revelou a data de nascimento e o nome do bebê, fruto de seu relacionamento com o roteirista Alev Aydin.

"Gratidão. Para o nascimento mais 'raro' e eufórico. Impulsionado pelo amor", escreveu a estrela, acrescentando que o primogênita veio ao mundo em 14 de julho e se chama Ender Ridley Aydin.

Halsey, que gerou rumores de romance com Alev no início deste ano, não se esquivou dos detalhes de sua jornada de gravidez com os fãs. No início de junho, a estrela de 26 anos compartilhou fotos de seu chá de bebê, com um tema que parecia ser baseado no clássico livro infantil, Onde Vivem os Monstros.