Olimpíadas de Tóquio tem primeiros casos de coronavírus antes do início dos jogos

Menos de uma semana antes das Olimpíadas de Tóquio começarem, uma integrante da equipe de ginástica dos Estados Unidos testou positivo para o coronavírus.

Apesar do nome da atleta não ter sido divulgado, o Comitê Olímpico dos EUA confirmou nessa segunda-feira, 19 de julho, que a ginasta era uma reserva. "A saúde dos nossos atletas, treinadores e staff são nossas prioridades", disse o comitê em um comunicado, via o USA Today. "Nós podemos confirmar que uma atleta reserva da equipe de ginástica testou positivo para o COVID-19. De acordo com as regras e protocolos, ela foi transferida para um hotel e está de quarentena. Para proteger a privacidade dela, não podemos dar mais informações".

De acordo com a equipe do evento, a ginasta estava treinando em Narita, região próxima de Tóquio, quando testou positivo.

"O governo local determinou que a atleta reserva, assim como outra atleta, terão que cumprir restrições adicionais de quarentena", disse a equipe dos EUA para o E! News. "Nesta segunda-feira, 19, as atletas se mudaram para outro hotel, com um espaço separado para elas treinarem, e vão continuar se preparando para os jogos. Todos continuam vigilantes e vão manter as restrições".