Britney Spears reflete sobre clássica canção após criticar sua família

Em meio à tensão contínua com sua família, Britney Spears reservou um momento para cantar um de seus clássicos – mas eu seus próprios termos! Sam Asghari, namorado de Britney, foi ao Instagram para compartilhar um vídeo da estrela cantando Lonely, de 2001.

No registro, compartilhado no domingo, 18, o casal de longa data desfruta de um passeio por Los Angeles. Nenhum dos rostos foi visto no vídeo, embora a mão direita dela seja mostrada, com esmalte vermelho e sua pequena tatuagem de triângulo perto do polegar.

Britney, que parecia estar sentada no banco do motorista, diz a Sam que Lonely é uma "música que escrevi e da qual me orgulho". Sam responde: "Sério? Eu amo essa música".

A artista de 39 anos podia ser ouvida, cantando, em inglês: "Pense nos tempos / Que você me fez chorar / Você me deixou tão confusa / Eu estou cansada de tentar / Deixando isso para trás / O que uma garota pode fazer?".