Kim Kardashian e Kanye West se reencontram para visitar museu com os filhos

Kim Kardashian e Kanye West sempre colocam a família em primeiro lugar!

A estrela de Keeping Up With the Kardashians e o rapper se reuniram, apesar do divórcio continuar em andamento, para levar seus quatro filhos - North West, de 8 anos, Saint West, 5 anos, Chicago West, 3 anos, e Psalm West, 2 anos - para o Museu de Arte Asiática, em São Francisco, EUA.

Uma fonte do museu disse para o E! News que Kim, Kanye e seus filhos foram no local antes da abertura para ver a exposição teamLab: Continuity - uma experiência digital imersiva, na qual "fogos de artifício digitais reagem com os movimentos das pessoas e enchem a galeria, transformando visitantes em participantes".

A fonte disse que Kim, Kanye e os pequenos estavam acompanhados pelos seguranças do local, mas sem suas babás. O casal estava sendo "bem discreto" enquanto explorava o local.

"Eles estavam animados em estarem lá e Kim e Kanye pareciam estar em bons termos", disse a fonte. "Eles estavam lá pelas crianças".