Britney Spears critica sua própria família, incluindo a irmã Jamie Lynn Spears

Britney Spears não vai mais se silenciar!

A estrela do pop - que recentemente criticou as pessoas " mais próximas " por não falarem sobre a tutela antes - usou o Instagram para criticar diretamente sua própria família, incluindo seu pai, Jamie Spears, e sua irmã mais nova, Jamie Lynn Spears.

Ao falar sobre a sua irmã, a vencedora do Grammy garantiu: "Eu não gosto que minha irmã tenha aparecido em uma premiação para apresentar as MINHAS MÚSICAS em uma outra versão!".

Em 2017, Jamie Lynn fez uma aparição surpresa no Radio Disney Music Awards e apresentou "Till The World Ends" para homenagear Britney com o Icon Award. Depois disso, a ex-estrela do Nickelodeon também apresentou uma versão acústica da canção "Oops...I Did it Again" em Georgia, em 2013.

"As pessoas que deviam me apoiar me machucam muito", Britney continuou. "Essa tutela destruiu os meus sonhos... então tudo o que eu tenho é esperança e esperança é algo muito difícil de acabar... apesar de algumas pessoas tentarem fazer isso com ela".