Adele é vista em clima íntimo com agente de LeBron James em jogo da NBA

Enquanto os times de basquete se enfrentavam nas finais, a dupla tirou alguns dos holofotes dos jogadores e até mesmo chamou a atenção de Brian Windhorst da ESPN.

Em um recente episódio do podcast do The Lowe Post, o jornalista esportivo reagiu ao encontro de Adele e Rich.

"Enquanto isso, Rich Paul, o agente [de LeBron], traz sua namorada para o jogo para sentar ao lado de LeBron. Sua namorada é Adele", disse Brian. "Rich Paul está no jogo com Adele. LeBron está assistindo ao jogo com Adele. Esta é a primeira vez que eles se apresentam juntos, então isso estará em todos os tabloides, especialmente na Inglaterra amanhã. Confie em mim".