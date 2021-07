Luiza Brunet comenta rumores de gravidez de Yasmin Brunet: "Teria me falado"

"O surfe é um esporte individual. Mas a razão para ele [Medina] querer me levar nós não podemos falar no momento", disse ela. "Daqui a pouco, as pessoas vão saber. Mas, sério, para ele, [a minha presença] seria muito importante. Mas graças a Deus o Andy King [treinador] está indo com ele e vai dar um suporte".