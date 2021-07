Britney Spears critica pessoas "próximas" a ela que "nunca deram apoio"

Ela continuou: "Como as pessoas que você mais ama – que nunca disseram nada e nem te ajudaram na hora que você precisava – ousam falar publicamente que AGORA sem IMPORTAM? Vocês me deram a mão quando eu estava me afogando? Novamente... NÃO".

Britney pediu para as pessoas que fazem isso pararem. "Por favor, pare de tentar fazer a coisa certa quando na verdade você está tão longe do que é certo que é até engraçado [três emojis de dedo do meio]".