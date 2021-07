Gravadora Sony Music Brasil encerra contrato com DJ Ivis

Para quem não sabe, DJ Ivis foi preso na última quarta-feira, 14 de julho, em Fortaleza, Ceará. Pamella Holanda, ex-esposa do cantor, denunciou Ivis após postar registros de agressões nas redes sociais.

Os vídeos gravados pelas câmeras de segurança exibem o artista agredindo Pamella, que também é mãe da filha de Ivis, Mel, de nove meses. As agressões, segundo a vítima relatou a Leo Dias, do jornal Metrópoles, acontecem desde quando ela estava grávida.

"A primeira vez que ele me bateu, me agrediu foi quando eu estava grávida de 5 meses, quase entrando no sexto mês. Ele me pegou pelo pescoço e veio me arrastando pelo corredor do apartamento até me jogar pelo sofá", disse Pamella.