Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi aparecem pela primeira vez juntos em foto de Nina Dobrev

Marina Ruy Barbosa e seu namorado, o deputado federal Guilherme Mussi, costumam ser bem discretos sobre a relação e, por isso, ainda não havia nenhuma foto deles juntos até agora. Mas e se nós te dissermos que quem mostrou eles juntos pela primeira vez (sem querer) foi uma estrela de Hollywood?

Nas redes sociais, está circulando um clique de Nina Dobrev com alguns amigos no Festival de Cinema de Cannes, na França. Porém, o que alguns internautas notaram é que dá para ver Marina e Guilherme passando juntinhos no fundo. Veja a foto abaixo: