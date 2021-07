Yasmin Brunet diz que veto do COB é "pessoal" e vira assunto na web

Yasmin Brunet virou um dos assuntos mais citados desta sexta-feira, 16, nas redes sociais. O motivo? Yasmin voltou a falar sobre o veto do Comitê Olímpico Brasileiro para acompanhar o marido, Gabriel Medina, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Como os fãs do casal sabem, a modelo e o surfista têm falado publicamente sobre a tentativa não-sucedida de credenciá-la como parte do estafe olímpico do profissional.

A musa, de fato, integra a equipe do atleta desde janeiro deste ano. No entanto, o COB negou o pedido dela e, consequentemente, negou sua viagem para o Japão. A entidade alega que a pessoa que deve acompanhar Medina é o treinador dele, Andy King.

Foi então que Yasmin repostou a notícia do jornalista Demétrio Vecchioli, do UOL, sobre o COB ter autorizado, de última hora, que Andressa Morais, atleta de lançamento de discos, levasse o marido, no papel de treinador, para as Olimpíadas.

Nos Stories do Instagram, a loira ainda escreveu: "A verdade sempre aparece. Sabia que era pessoal".