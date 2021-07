Tudo o que sabemos sobre Doce 22, novo álbum de Luísa Sonza

Luísa Sonza está pronta para arrasar – mais uma vez! – no universo musical. Sonza se prepara para lançar neste domingo, 18, seu segundo álbum de estúdio, Doce 22.

No início da semana, a cantora retornou às redes sociais e anunciou o novo trabalho em suas redes sociais. Doce 22 será lançado no dia do aniversário dela.

"Nasci às 23:55 desse dia. Isso significa que no dia 18 ainda vou ter 22 anos até os 5 minutos antes da meia-noite. Dito isso, não faria sentido (pelo menos não na minha cabeça sistemática) lançar o álbum depois dos 22", disse ela.

"Dia 18 é a data limite. Os 45 do segundo tempo. Não dá para adiar ele mais do que isso. Vou lançar ele à MEIA-NOITE do dia 17 para o dia 18. Meu último dia com 22".