As férias de Harry Styles e Olivia Wilde na Itália

Harry Styles e Olivia Wilde continuam cada dia mais apaixonados!

O vencedor do Grammy e a diretora de filmes de Hollywood viajaram para a Itália para umas férias românticas inesquecíveis. Ao invés de ficarem em um hotel, os dois fizeram vários passeios pelas cidades do local.

"Eles visitaram Porto Ercole e Argentario, local no qual alugaram um iate para passar um dia no mar. Eles nadaram e depois foram para o convés, onde se beijaram e ficaram juntinhos", disse uma testemunha ocular para o E! News. "Eles beberam o vinho local e pareciam estar bem apaixonados. Eles sempre estavam se beijando e se abraçando".

E para esquentar ainda mais o seu coração, a testemunha ocular disse que eles não estavam com vergonha de serem fofos um com o outro na frente dos paparazzi.

"Eles dançaram no convés e Harry ficou observando ela nadar. Depois ele a ajudou a subir no iate e a puxou para perto para dar um beijo", disse a fonte. "Eles pareciam estar se divertindo bastante e não tiravam os olhos um do outro. Eles não paravam de demonstrar amor e carinho um pelo outro".