Jamie Lynn Spears fala em "esperança" após audiência da tutela de Britney Spears

As irmãs Spears não foram as únicas a usar as redes sociais após a audiência. A mãe de Britney, Lynne Spears, também compartilhou uma citação inspiradora, que dizia: "A luz brilha nas trevas e as trevas ainda não a venceram".

Enquanto isso, o novo advogado da estrela disse aos repórteres, fora do tribunal, de acordo com as imagens compartilhada nas redes sociais da KNX 1070 Newsradio, que ele vai dar uma "olhada de cima a baixo no que aconteceu aqui na última década".

Ele ainda deixou claro que a prioridade de sua equipe era que o pai da cantora fosse afastado de seu cargo na tutela. A próxima audiência está marcada para 29 de setembro.