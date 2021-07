Recomendado para você : Virginia Fonseca faz quadro do cordão umbilical e cápsulas da placenta de Maria Alice

Virginia Fonseca revelou que fez cápsulas e creme corporal da placenta após o parto de Maria Alice, sua filha com Zé Felipe. Em vídeo no YouTube, Virginia explicou o procedimento e ainda exibiu um quadro do cordão umbilical da recém-nascida.

A influenciadora digital explicou que não quis comer a placenta, mas aceitou fazer os itens que podem ajudar na saúde de ambas.

De acordo com a profissional que auxiliou a mamãe de primeira viagem, as cápsulas ajudavam na prevenção de depressão pós-parto e puerpério.