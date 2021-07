Josh Peck fala sobre sentença de Drake Bell por crime contra menor de idade

Durante a audiência sobre a sentença, a garota, que agora está com 19 anos, acusou Drake de ser pedófilo, de assedia-la e de abusa-la. Ela também disse que Drake a causou uma "dor indescritível".

No dia 12 de julho, o advogado de Drake divulgou um comunicado que dizia: "O apelo e a sentença de hoje refletem a conduta pela qual o Sr. Bell aceitou a responsabilidade. As alegações da vítima que vão além do que todas as partes concordaram, não só carecem de provas, mas são desmentidas pelos fatos apurados por meio de extensa investigação. Como o Tribunal deixou claro, este argumento nunca foi sobre má conduta sexual ou relações sexuais com qualquer pessoa, mas sobre deixar sozinha uma menor".